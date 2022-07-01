В МИД заявили, что Россия скептически относится к участию ООН в трибунале над украинскими военными Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российская сторона крайне скептически относится к тому, чтобы привлекать ООН к возможному трибуналу над украинскими военными и наемниками. Об этом журналистам рассказал директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.

По его мнению, трибуналы "не содействуют залечиванию ран".

- Цель трибуналов - это не только наказать виновных, но и способствовать национальному примирению, трибуналы не содействовали залечиванию ран. К сожалению, они (трибуналы) никого не примирили, наоборот, антагонизм только расширился, - отметил Ильичев.

Накануне зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что сомневается в возможности судебных процессов в отношении России. В частности, он указал на ядерный потенциал страны. Кроме того, Медведев назвал бессмысленной попытку создания трибуналов или судов для расследования обстоятельств событий на площадках отдельных наднациональных органов.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, такой реакции от РФ требуют обстоятельства. Российский лидер также добавил, что у российской стороны нет в планах действий по оккупации украинской территории. Он заверил, что Москва стремиться к демилитаризации.