Сын Михаила Круга не любит песни отца

Михаил и Ирина Круг Фото: предоставлено родственниками

В этом году 1 июля исполняется ровно 20 лет с трагической смерти легендарного шансонье Михаила Круга (Воробьева). Исполнителя хита "Владимирский централ" убили в собственном доме в Твери, где находились его дети, жена и теща. К годовщине убийства сестра Михаила Круга Ольга Медведева в эксклюзивном интервью рассказала "КП - Санкт-Петербург", как сейчас живут потомки известного музыканта.

По словам женщины, старший сын Михаила Круга Дмитрий не любит песни отца. Вместо этого он предпочитает слушать "абстрактные мелодии".

- Он не любит творчество отца. У него звучит в комнате какая-то космическая музыка без слов, что-то электронное, мне она непонятна. Абстрактные мелодии. Сам же он не поет, ему медведь на ухо наступил, - рассказала Ольга в беседе с журналистом.

Что касается младшего сына шансонье Александра, то он уже оканчивает первый курс ГИТИС.

- Саша поет, он учится, оканчивает первый курс ГИТИС, сейчас готовится к спектаклю, скоро репетиция. Он поет папины песни, иногда выступает вместе с мамой на концертах. Но начинал петь с рэпа, - поделилась Ольга Медведева.

Сестра Круга добавила, что старший сын музыканта окончил университет МВД в Петербурге. Сейчас он капитан полиции в управлении МВД по Тверской области.

- Дима неразговорчивый, про службу он молчит ... Возможно, ему нельзя об этом разговаривать, какие-то ограничения на службе. Но в МВД, конечно, знают, чей он сын, - объяснила она "КП - Санкт-Петербург".

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