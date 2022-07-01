Россия и США начали обсуждать перекрёстные полеты на МКС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия и Соединённые Штаты начали вести переговоры по вопросу возобновления перекрестных пилотируемых полетов на Международную космическую станцию (МКС). Об этом заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

- Да, конечно. Обсуждения ведутся по линии блока пилотируемой космонавтики госкорпорации "Роскосмос", которую возглавляет Сергей Крикалев, - рассказал Рогозин РИА Новости.

Он также акцентировал внимание на том, что конкретно сейчас речь идет о переговорах, на которые правительство дало добро в своем недавнем распоряжении.

До этого генеральный директор российской госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что Международную космическую станцию ждет неконтролируемый сход с орбиты на Европу или США, в случае, если санкции заденут сотрудничество с Россией. Также глава организации отметил, что МКС не летает над Россией МКС, а значит "все риски - ваши".