Что произошло в ночь на 1 июля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что конфликт вокруг Украины может разрешиться тремя способами, в зависимости от которых роль НАТО может укрепиться или ослабнуть в Европе. Своим мнением он поделился с The Spectator. Так, согласно одному из вариантов, "если Россия останется там, где она находится сейчас, она завоюет 20% Украины и большую часть Донбасса".

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому оператор проекта "Сахалин-2" Sakhalin Energy будет сменен на новое, российское юрлицо. Кроме того, согласно документу, все имущество будет передано в собственность России с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Бывший статс-секретарь Минобороны ФРГ Вилли Виммер заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский "сошел с ума". Он объяснил это тем, что президент Незалежной требует от Запада эскалации ситуации на Украине вместо того, чтобы решать проблему мирным путем. Своим мнением по этому поводу он поделился в статье для Nachdenkseiten.

В Турции в провинции Мугла автобус с 29 российскими туристами попал в аварию. По данным Ihlas, пассажирский автобус врезался в бетономешалку, которая выехала из-за поворота. В результате столкновения транспортных средств автобус опрокинулся на бок, никто не пострадал и не погиб.

Власти Украины с пятницы, 1 июля, вводят визовый режим с Россией. Теперь граждане могут оформить украинские визы в специальных визовых центрах VFS Global, которые находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре.

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что не будет больше играть в хоккей с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в интервью итальянскому изданию la Repubblica. Финский политик также добавил, что считает Россию соседом, а не партнером.

1 июля правительство Австралии ввело санкции против уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, олимпийской чемпионки Алины Кабаевой, главы Минсельхоза РФ Дмитрия Патрушева. Также в черный список попали еще 12 россиян.

Президент Франции Эммануэль Макрон попытался "образумить" американского лидера Джо Байдена, который хочет ограничить импорт нефти из России. Об этом в статье для NewYork Post пишет обозреватель Стивен Хейворд. В частности, политик посоветовал Штатам заняться собственными нефтяными залежами.