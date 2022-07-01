В Турции назвали вступление Швеции и Финляндии в НАТО угрозой для Калининграда

Турецкий журналист назвал вступление Швеции и Финляндии в НАТО угрозой для Калининграда Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Журналист Yeni Safak Сернур Яссыкая выразил мнение, что членство Швеции и Финляндии в Североатлантическом альянсе угрожает Калининграду.

Отмечается, что в таком случае город "будет полностью окружен странами Североатлантического альянса, а Балтийское море превратится в озеро НАТО".

Автор полагает, что на вступление этих стран Москва ответит усилением присутствия в Балтийском и Северном морях. Также Яссыкая допускает усиление военного сотрудничества РФ и Китая и начало второй Холодной войны.

Ранее в канцелярии президента Турции сообщили, что Швеция и Финляндия намерены сотрудничать с Анкарой по борьбе с терроризмом, также страны обязуются не поддерживать запрещенную в Турции Рабочую партию Курдистана (РПК) и организацию исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO). Также Швеция, Финляндия и Турция намерены создать механизм сотрудничества для обмена разведывательными данными в борьбе с терроризмом.

В четверг, 30 июня, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг во время выступления по итогам саммита НАТО в Мадриде сообщил, что протокол о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО будет подписан во вторник, 5 июля.