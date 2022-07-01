У Киева возникли проблемы с выплатой госдолга Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У Украины возникли проблемы с выплатой госдолга. Страна должна выплатить 1,4 миллиарда долларов к 1 сентября 2022 года. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты.

- У Украины есть время до 1 сентября, когда ей предстоит выплатить долг с учетом процентов на сумму 1,4 миллиарда долларов, — гласит текст публикации.

Агентство полагает, что Украина попросит держателя облигаций изменить условия ценных бумаг. Также возможно использование замороженных российских активов в качестве залога.

Ранее в парламент Украины внесен проект обращения к украинскому президенту Владимиру Зеленскому с просьбой начать переговоры с иностранными-партнерами о списании государственного внешнего долга страны. Как говорится в пояснительной записке к проекту, который опубликован на сайте Верховной рады, данный документ предлагает «обратиться к президенту Украины, кабинету министров Украины с предложением немедленно провести переговоры со всеми зарубежными партнерами-кредиторами Украины по пересмотру и списанию всего государственного и гарантированного государством внешнего долга Украины».

До этого экс-премьер Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала Запад к обнулению госдолга Украины и передаче в бюджет страны замороженных средств России. Кроме этого, она призвала передать Киеву замороженные в западных государствах средства России.