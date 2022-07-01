В России предложили ввести новую льготу для пенсионеров

Депутат Госдумы предложил ввести новую льготу для пенсионеров Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Депутат Государственной думы Евгений Федоров глава Минтруда Антону Котякову отменить пошлины на регистрацию жилья для пенсионеров.

Он напомнил, что сейчас граждане должны платить пошлину в размере двух тысяч рублей. Однако для пожилых людей это существенная сумма, пишет RT.

В связи с этим парламентарий попросил Котякова оценить целесообразность отмены этой пошлины. Свою инициативу Федоров оценил тем, что граждане пенсионного возраста часто наследуют жилье после смерти супругов.

Ранее Минтруд РФ разработал специальные параметры индексации страховой пенсии для неработающих пенсионеров на ближайшие три года. Предполагается, что ее размер будет расти в среднем на 6,8% в год. В данном вопросе были учтены темпы инфляции, уровень доходов ПФР, а также ожидаемое сокращение числа получателей пенсий — на полмиллиона человек в течение ближайших трех лет. Об этом со ссылкой на проект бюджета ПФР на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Так, с 1 января 2023 года среднегодовой размер страховой пенсии будет увеличиваться увеличится на 6,8% и составит 22 174 рубля. В 2024 году сумма выплат вырастет до 23 390 рублей, а в 2025-м - станет еще больше, увеличится до 24 477 рублей.