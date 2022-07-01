Суд Новосибирска арестовал ученого Колкера по подозрению в госизмене

Новосибирский суд арестовал ученого Колкера по подозрению в госизмене Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новосибирский суд арестовал заведующего лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета (НГУ) Дмитрия Колкера. Мужчину подозревают в государственной измене. Об этом сообщил «КП-Новосибирск».

Сын ученого Максим в соцсетях сообщал, что сотрудники ФСБ задержали Колкера, когда он находился в больнице. Его дочь Алина пояснила, что у мужчины диагностирована четвертая стадия рака.

Родственники ученого сообщили, что Колкера подозревают в сотрудничестве со спецслужбами Китая. Максим рассказал, что его отец читал лекции во время международной конференции в Китае. При этом каждая презентация ученого согласовывалась ФСБ. Сейчас Колкер находится в столичном СИЗО «Лефортово».

Ранее ректору Российской академии народного хозяйства и государственной службы Владимиру Мау было предъявлено обвинение в хищении денег вуза. У ректора и некоторых других сотрудников прошли обыски. Сообщалось, что Мау проходит по делу об мошенничестве в особо крупном размере, которое ранее было возбуждено в отношении бывшего заместителя министра просвещения Марины Раковой, директора Института общественных наук РАНХиГС Сергея Зуева и других должностных лиц. До этого сообщалось, что в отношении Мау проводятся следственные действия.