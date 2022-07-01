Правительство Японии изучает возможные последствия указа Путина о «Сахалине-2»

Япония изучает возможные последствия указа Путина о «Сахалине-2» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замгенсека правительства Японии Сэйдзи Кихара сообщил, что власти страны изучают последствия указа российского лидера Владимира Путина о «Сахалине-2».

- Нам известно об указе президента России. Рассуждая с общих позиций, нельзя допустить ущемления прав нашей страны в области полезных ископаемых. В настоящее время мы изучаем вопрос того, что будет происходить с долей японских предприятий в проекте «Сахалин-2», — сказал он.

Кихара затруднился ответить, какие именно шаги предпримет Япония, указав на то, что указ был подписан только вчера.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 30 июня подписал указ, согласно которому оператор проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy будет сменен на новое, российское юрлицо. Кроме того, согласно документу, все имущество будет передано в собственность России с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации. Напомним, «Сахалин-2» - нефтегазовый проект, реализуемый на условиях соглашения о разделе продукции. В «Сахалин-2» «Газпрому» принадлежит 50 % + 1 акция, Shell - 27,5 %, Mitsui - 12,5 %, Mitsubishi - 10 %.