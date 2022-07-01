Российские авиакомпании попросили разрешения вернуть часть самолетов за границу

Российские авиакомпании попросили разрешения вернуть часть самолеты за границу Фото: Иван ВИСЛОВ

Две российские авиакомпании впервые с начала действия санкционных ограничений обратились к Министерству транспорта с просьбой вернуть часть самолетов иностранным лизингодателям.

Как передает «Коммерсант», компания S7 намерена избавиться от двух Boeing 737-8 МАХ, не сертифицированных в России, грузовая AirBridgeCargo хочет эксплуатировать самолеты совместно с эмиратской Etihad,

По мнению специалистов, смысла оставлять в России такие самолеты нет, поскольку эксплуатация Boeing 737-8 МАХ была запрещена в стране после катастроф в Индонезии и Эфиопии с участием лайнеров данного типа. Таким образом повторная сертификация не была проведена.

Сообщается, что AirBridgeCargo хочет вернуть 14 из 16 грузовых Boeing 747, которые на сегодняшний день находятся в Шереметьево, а еще два Boeing находится за границей: в Шардже и Марана (США). Их намерены вернуть за границу для последующей передачи в финансовый лизинг Etihad. ГК «Волга-Днепр» собирается эксплуатировать такие самолеты после перерегистрации компании на новое юридическое лицо в рамках совместного предприятия.

Исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев назвал такое решение более чем оправданным, поскольку объем российского рынка в случае с грузоперевозками явно мал для эффективной загрузки лайнеров, а на мировом рынке спрос сохраняется.