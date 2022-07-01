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Политика1 июля 2022 6:47

Остров Змеиный в Черном море остается под контролем флота и ВКС России

Депутат Черняк заявил, что остров Змеиный в Черном море остается под контролем флота и ВКС России
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Остров Змеиный в Черном море остается под контролем флота и ВКС России

Остров Змеиный в Черном море остается под контролем флота и ВКС России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Остров Змеиный, расположенный в Черном море, на сегодняшний день остается под контролем российского флота и Воздушно-космических сил (ВКС) России. Такое заявление в пятницу, 1 июля, сделал депутат Государственной думы от крымского региона Алексей Черняк.

«Наши бойцы из сил специальных операций Вооруженных сил РФ освободили остров Змеиный от украинских националистов … сбили значительное количество авиации и дронов. Далее остров становится под контроль наших ракет, флота и ВКС», - приводит РИА Новости слова парламентария.

По его словам, теперь, после отвода российских войск, никто в мире не сможет обвинить Москву в том, что она искусственно создает голод, а также блокирует выход судов из портов Украины, неся тем самым угрозу.

Напомним, днем ранее, в четверг, 30 июня, Министерство обороны РФ сообщило о том, что «в качестве шага доброй воли» российские военные завершили выполнение задач на острове Змеиный и вывели свой гарнизон, который находился на этой территории.