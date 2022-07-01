ВСУ обстреляли Ровеньки в ЛНР американскими РСЗО HIMARS

ВСУ обстреляли Ровеньки американскими РСЗО HIMARS Фото: REUTERS

Представительство ЛНР в СЦКК сообщило об обстреле Вооруженными силами Украины населенного пункта Ровеньки.

Согласно сообщению ведомства в Telegram-канале, обстрел произошел в «06:30 с направления н.п. Артемовск (Бахмут) по н.п. Ровеньки с применением РСЗО М142 HIMARS (2 ракеты)».

Ранее украинские боевики обстреляли город Перевальск в ЛНР из установки реактивной системы залпового огня HIMARS.

До этого киевские силовики нанесли удар по Сватово ракетой тактического ракетного комплекса «Точка-У». Тогда в ЛНР отмечали, что в течение суток ВСУ нанесли удары ракетами комплекса «Точка-У» по Стаханову, Брянке и относящемуся к Луганску поселку Тепличное. В результате обстрелов получила ранения жительница Тепличного, в поселке разрушен один и повреждены 28 домов. В Брянке разрушены два дома, повреждены 25 домов и газопровод. В Стаханове повреждены 15 домов и линия электропередачи.