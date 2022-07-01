Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире1 июля 2022 7:16

Глава МИД Финляндии уверен, что отношения России и Евросоюза наладятся

Министр отметил очень спокойную обстановку на границе Финляндии и России
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Пекка Хаависто

Пекка Хаависто

Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто убежден, что доверие между Россией и Европейским союзом со временем удастся восстановить.

В опубликованном в пятницу, 1 июля интервью испанской газете El Mundo, глава внешнеполитического ведомства отметил очень спокойную обстановку на границе Финляндии и России, а также тот факт, что финское посольство продолжает работу в Москве.

«На нашей границе сейчас очень спокойно, ... а наше посольство в Москве остается открытым … У нас много семей по обе стороны границы, мы должны помнить об этом на человеческом уровне вне зависимости от разногласий на политическом уровне», - отметил финский министр.

По его мнению, проблема состоит в том, что после начала специальной военной операции России на Украине доверие между Москвой и Брюсселем исчезло и потребуется время для того, чтобы его восстановить.

«Проблема в том, что после нападения на Украину доверие исчезло и на его восстановление потребуется время. Я убежден, что когда-нибудь это доверие вернется, но очень сложно сказать, как и когда», - заявил Хаависто.