Глава МИД Финляндии уверен, что отношения России и Евросоюза наладятся

Пекка Хаависто Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто убежден, что доверие между Россией и Европейским союзом со временем удастся восстановить.

В опубликованном в пятницу, 1 июля интервью испанской газете El Mundo, глава внешнеполитического ведомства отметил очень спокойную обстановку на границе Финляндии и России, а также тот факт, что финское посольство продолжает работу в Москве.

«На нашей границе сейчас очень спокойно, ... а наше посольство в Москве остается открытым … У нас много семей по обе стороны границы, мы должны помнить об этом на человеческом уровне вне зависимости от разногласий на политическом уровне», - отметил финский министр.

По его мнению, проблема состоит в том, что после начала специальной военной операции России на Украине доверие между Москвой и Брюсселем исчезло и потребуется время для того, чтобы его восстановить.

«Проблема в том, что после нападения на Украину доверие исчезло и на его восстановление потребуется время. Я убежден, что когда-нибудь это доверие вернется, но очень сложно сказать, как и когда», - заявил Хаависто.