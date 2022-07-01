В Дании заявили, что в случае конфликта России с Эстонией русские жители в Нарве поддержат Москву

В Дании считают, что при конфликте России и Эстонии русские жители в Нарве поддержат Москву Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Датский канал tv2.dk заявил, что в случае конфликта России и Эстонии русскоязычные жители Нарвы поддержат политику Москвы.

- Даже при том, что мы находимся на эстонской земле, а значит, и на территории НАТО, 95 процентов горожан говорят по-русски, а многие лояльно относятся к России, — говорится в сообщении канала.

Канал опросил местных жителей и выяснил, что многие граждане поддерживают спецоперацию РФ. Мужчина по имени Анатолий заявил, что «в Нарве все за Россию».

Также пенсионерка Людмила Толомпойко пожаловалась на русофобию в Эстонии. По словам женщины, в стране запрещают детям говорить по-русски, а у этнических русских меньше возможностей устроиться на работу в бюджетной сфере.

Ранее Министерство иностранных дел РФ заявило, что гражданам России следует воздержаться от поездок в Эстонию в связи с враждебными действиями Таллина в отношении россиян. Как отмечается на сайте ведомства, Эстония вводит с 10 июля 2022 запрет на ввоз из России ряда товаров, в том числе некоторых видов продуктов питания и мебели. Кроме того, сообщает МИД России, Таллин запрещает вывозить в РФ сумки, обувь, электронику и другие товары стоимостью выше 750 евро, а также наличные валютные банкноты. В МИД сообщили, что «контрабанда» товаров наказывается эстонскими властями как денежным штрафом, так и реальным сроком до трех лет отдельному гражданину и до пяти лет группе лиц.