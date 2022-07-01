Игорь Артамонов: «Модернизация службы занятости Липецкой области способствует эффективному решению проблем безработных»

«Модернизация службы занятости идёт в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Важнейшие задачи – изменить подходы к организации работы службы, содействие гражданам в поиске работы, переобучение по новым профессиям, поддержка и трудоустройство безработных. Всё, что мы делаем, должно быть удобно для жителей и эффективно решать проблемы каждого обратившегося», - прокомментировал Игорь Артамонов открытие нового Центра занятости.

Игорь Артамонов пояснил, что основной специализацией модернизированного центра занятости станет трудоустройство сотрудников предприятий, которые вынуждены были приостановить свою деятельность в результате рестрикций западных стран. Для эффективного поиска новых мест работы в Центре занятости будут проводиться регулярные собеседования соискателей с работодателями. Согласно договоренностям с руководством крупных предприятий и организаций Липецкой области в Центре занятости ежедневно будут находиться их представители. В ходе современного формата взаимодействия, который получил название «Открытый отбор», представители компании смогут получить представление о знаниях, навыках и компетенциях кандидатов. Соискатели, в свою очередь, получат ответ от потенциального работодателя на вопросы о специфике вакансии.