Байден перепутал братьев Кличко на саммите НАТО в Мадриде

Джо Байден Фото: REUTERS

Американский лидер Джо Байден перепутал братьев Кличко на саммите Североатлантического альянса в Мадриде. Об этом рассказал экс-боксер Владимир Кличко в интервью немецкой газете Bild.

- Меня часто путают с мэром Киева. Я должен снова и снова подчеркивать: это не я. Так было и с Джо Байденом, — рассказал бывший спортсмен.

Владимир сообщил, что американский лидер уделил ему и его брату много времени. В частности, рассказал, что его внуки являются поклонниками спортсменов.

Ранее Джо Байден перепутал Швецию и Швейцарию. Это произошло во время пресс-конференции в Мадриде по итогам саммита НАТО в четверг 30 июня. Президент США объяснил свою оговорку сильным волнением по поводу увеличения числа членов НАТО.

До этого Джо Байден оговорился в ходе переговоров с премьер-министром Испании Педро Санчесом, назвав НАТО угрозой самой себе. Сразу после этого американский лидер поправил сам себя, уточнив, что вместе альянс «борется с угрозами и усиливает свои позиции против угроз с Востока и испытаний с Юга».