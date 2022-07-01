Орбан заявил о необходимости «радикально увеличить» военные возможности Венгрии

Виктор Орбан Фото: REUTERS

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о необходимости увеличить оборонный потенциал республики из-за ситуации на Украине.

«Мы должны радикально увеличить наши оборонные возможности», - заявил в пятницу, 1 июля, глава венгерского правительства, выступая в эфире радиостанции Kossuth.

Как отметил Орбан, республика заинтересована в том, чтобы конфликт на Украине закончились как можно быстрее. По его словам, зона боевых действий на Украине может приблизиться к Венгрии «гораздо быстрее, чем кто-либо может подумать». Он отметил, что именно по этой причине необходимо «в два-три раза» ускорить «процесс военного строительства» в стране.

По словам главы венгерского правительства, Североатлантический альянс также «чувствует, что существует такая проблема». На этом фоне он указал на принятом на саммите в Мадриде решение об усилении восточного крыла альянса, отметив, что на прошедшем саммите говорилось «о больших потерях Украины».