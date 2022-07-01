Первый в ЛНР пункт выдачи российских паспортов открылся в Луганске Фото: Александр Подгорчук

В Луганске состоялось открытие первого в Луганской Народной Республике (ЛНР) пункта выдачи российских паспортов.

«Сегодня благодаря слаженной работе МВД ЛНР и МВД РФ открыт первый республиканский пункт выдачи паспортов российского гражданства в городе Луганске», - приводит агентство Луганскинформцентр слова заместителя министра внутренних дел ЛНР Михаила Параскеева.

Как сообщил замглавы внешнеполитического ведомства республики, Министерством внутренних дел ЛНР в рамках выполнения указа президента России Владимира Путина от 24 апреля 2019 года выполняется комплекс мероприятий, которые направлены на реализацию права граждан получать российское гражданство.

Напомним, граждане Луганской Народной Республики, а также Донецкой Народной Республики (ДНР) и ранее могли получить российский паспорт в упрощенном порядке, однако для этого им нужно было выезжать на территорию России.