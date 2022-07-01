Сбербанк объявил о снижении ставки по самой выгодной кредитной карте в стране

Сниженная ставка в 25,4% по СберКарте действует как при онлайн-покупках, так и при снятии наличных. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сбербанк объявил о снижении процентной ставки по одному из своих самых популярных продуктов - кредитной СберКарте. Ставка уменьшилась на 2,4 процентных пункта и теперь составляет 25,4%. По отдельным категориям покупок она еще ниже: ставка в 9,8% годовых действует на онлайн-покупки в СберМегаМаркете, а также при оплате в аптеках медицинских товаров и услуг. Такие условия будут доступны для владельцев новых кредитных СберКарт, оформленных банком после 1 июля.

Сниженная ставка в 25,4% действует как при онлайн-покупках, так и при снятии наличных. Кроме того, Сбербанк запустил акцию по снятию денег в банкоматах без комиссии в первые 30 дней после оформления карты. Это очень удобно для клиентов, которым срочно необходимы наличные или тех, у кого уже есть кредитки с более высокой процентной ставкой в других банках. В первые 30 дней они могут снять требующуюся сумму без комиссии и погасить другой, менее выгодный кредит. Акция продлится до конца сентября.

При этом другие условия обслуживания СберКарты остались неизменными. Обслуживание кредитки по-прежнему останется бесплатным, как и уведомления о совершенных операциях. Не изменился и срок беспроцентного периода – 120 дней.

По словам первого заместителя председателя правления Сбербанка Кирилла Царёва, снижение процентной ставки по СберКарте связано в первую очередь с изменившимися условиями на российском финансовом рынке.

- Обычно клиенты планируют вернуть долг без процентов в течение льготного периода, тем более, что у нашей карты он составляет 120 дней, которые отсчитываются с момента покупки. Однако мы видим, что в текущей ситуации клиенты стали больше обращать внимание и на другие параметры карты, в частности на процентную ставку, потому что средства могут потребоваться и на более длительный срок «на всякий случай». Сейчас и этот показатель стал более выгодным и комфортным для новых владельцев наших карт, - комментирует Кирилл Царёв.

В 2021 году аналитическое агентство Frank RG признало СберКарту самой выгодной кредиткой на отечественном рынке. Она бесплатна в обслуживании, у нее самый длинный беспроцентный период погашения с прозрачным принципом работы: «месяц тратишь — три гасишь». При этом обслуживание карты и СМС-уведомления полностью бесплатны.

Ранее банк сообщил, что общий портфель кредитных карт Сбера превысил отметку в 1 триллион рублей. Это самый крупный портфель кредитных карт среди отечественных банков, когда-либо зафиксированный в истории России. Установить рекорд банку во многом помог его флагманский продукт - кредитная СберКарта.