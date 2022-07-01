Nvidia отказалась продлевать лицензии фирменного ПО российским компаниям Фото: REUTERS

Американская компания Nvidia перестала продлевать, а также продавать лицензии на свое программное обеспечение для облачного гейминга российским компаниям.

Система Nvidia Grid, предназначенная для разделения ядер на серверной видеокарте, позволяет поставщикам услуг облачного гейминга пользоваться одной видеокартой сразу на нескольких виртуальных компьютерах, таким образом увеличив число возможных пользователей.

Как передает «Коммерсантъ», основатель Loudplay Виталий Стародубов заявил, что прекращение действия лицензий на программное обеспечение для компаний, которые по большей части систему Nvidia Grid, приведет в итоге к повышению цен на предоставляемые услуги, поскольку, если ранее компания могла обслуживать сразу восемь игроков с одного сервера при помощи двух карт Nvidia Grid, то теперь будет возможно только двух.

Тем временем, некоторые эксперты уверены, что отказ от продления лицензий может также вылиться в проблемы с работой суперкомпьютеров в некоторых российских компаний. Отмечается, что Nvidia не будет блокировать уже действующие лицензии.