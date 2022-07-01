Союзные cилы ЛНР и России взяли под контроль три населенных пункта под Лисичанском Фото: Дмитрий СТЕШИН

Помощник главы Министерства внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев в пятницу, 1 июля, заявил, что подразделения Вооруженных сил России совместно с Народной милицией ЛНР заняли три населенных пункта под Лисичанском и готовятся штурмовать Северск.

«Союзные подразделения взяли под контроль населенные пункты Спорное, Золотаревка и Белая Гора. Активно развивается наступление на Северск, куда из Лисичанска отходят украинские войска», - помощник главы МВД ЛНР в своем Telegram-канале.

Напомним, в четверг, 30 июня, офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые находились в городе Лисичанске, а также его окрестностях, получили приказ на отход. Днем ранее, посол ЛНР в Москве Родион Мирошник заявлял, что под контролем сил республики и России находится примерно половина города, а позже заявил, что территория Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, который является одним из крупнейших на Украине, полностью перешла под контроль союзных сил.