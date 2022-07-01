Лавров считает смешными заявления об оборонительном характере НАТО

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Заявления о том, что НАТО является оборонительным альянсом, смешны, утверждать такого рода глупости даже стыдно, сказал глава МИД России Сергей Лавров.

"Недавно представитель Белого дома в очередной раз повторил, что России не следует бояться НАТО, никому не нужно бояться НАТО, поскольку НАТО - это оборонительный альянс. Это уже смешно, для взрослых людей говорить такие очевидные глупости, я бы сказал, просто стыдно", - отметил он.

Напомним, ранее лидеры НАТО согласовали план по существенному наращиванию к 2023 году сил альянса на восточном направлении на фоне кризиса на Украине. В НАТО заявили, что планируют в ближайшее время на восточном фланге нарастить численность сил высокой готовности до более 300 тысяч, нарастить состав боевых групп до "бригадного" уровня, создать в регионе склады оружия, техники и боеприпасов "предварительного позиционирования".

Также ранее Сергей Лавров заявил, что, поставляя вооружения Украине, НАТО вступает в прокси-войну с Россией. По словам дипломата, поставки оружия Киеву являются "еще одним примером нечистоплотности американцев в том, что касается международного права".