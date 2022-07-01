Премьер Японии объяснил, что указ Путина о «Сахалине-2» не означает приостановку поставок СПГ

Фумио Кисида Фото: REUTERS

Японский премьер Фумио Кисида объяснил, что указ российского лидера Владимира Путина о «Сахалине-2» не означает приостановку поставок СПГ.

- Это не означает, что поставки СПГ будут сейчас же остановлены. Но мы будем внимательно следить, какие требования будут в содержании контракта вследствие этого указа. Необходимо также продумать дальнейшие шаги вместе с компаниями, — сказал политик в разговоре с журналистами.

Кисида напомнил, что СПГ не входит в список санкций Запада.

Ранее замгенсека правительства Японии Сэйдзи Кихара сообщил, что власти страны изучают последствия указа Путина. Кихара затруднился ответить, какие именно шаги предпримет Япония, отметив, что указ был подписан только вчера.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 30 июня подписал указ, согласно которому оператор проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy будет сменен на новое, российское юрлицо. Кроме того, согласно документу, все имущество будет передано в собственность России с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации. Напомним, «Сахалин-2» - нефтегазовый проект, реализуемый на условиях соглашения о разделе продукции. В «Сахалин-2» «Газпрому» принадлежит 50 % + 1 акция, Shell - 27,5 %, Mitsui - 12,5 %, Mitsubishi - 10 %.