Американцы предрекли Германии потери в 200 млрд евро в случае ссоры с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели американского издания Breitbart прокомментировали публикацию о том, что Германию ждут крупные финансовые потери в случае приостановки страной импорта российского газа.

Так, автор статьи со ссылкой на результаты исследования Ассоциации баварского бизнеса уточнил, что страна в этом случае может лишиться до 200 миллиардов евро всего за полгода, спад экономики составит 12,7%.

При этом многие читатели пришли в недоумение из-за столь неразумной политики, а некоторые из них напомнили, по какой причине ФРГ оказалась в таком положении.

“Надо же, Германия может потерять 200 миллиардов евро... Только потому, что затеяла теневую войну с государством, которое поставляет им энергию. Кто бы мог подумать, а такой хороший был план..." - пошутил пользователь с ником Pale Writer.

"Германия ничего сама по себе не делает. Сценарий пишется в Вашингтоне", - поделился своим мнением CensoredNoLefty.

Ранее член Совфеда России Алексей Пушков назвал безумием курс Германии на отказ от российского газа. Он отметил, что указанная задача невыполнима вообще, даже к 2027 году, как это заявлено Евросоюзом.