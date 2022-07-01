Союзные силы России и ЛНР вышли непосредственно к Лисичанску Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве обороны РФ в пятницу, 1 июля, заявили, что подразделения Вооруженных сил России совместно с бойцами Луганской народной республики (ЛНР) вышли непосредственно к городу Лисичанск, а также сообщили взятии под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающего завода, Желатинового завода, шахты Матросская и населенного пункта Тополевка.

«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают успешное наступление в районе Лисичанска .... Союзные силы вышли непосредственно к Лисичанску», - говорится в заявлении российского военного ведомства.

Как писал сайт kp.ru, помощник главы Министерства внутренних дел Луганской народной республики Виталий Киселев сегодня, 1 июля, сообщил, что подразделения российские военные совместно с Народной милицией республики заняли три населенных пункта под Лисичанском и готовятся штурмовать Северск. Днем ранее, офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сказал о том, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые находились в городе Лисичанске, получили приказ на отход.