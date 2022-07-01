Зеленский призвал посадить в тюрьму «крайних» за провалы на Донбассе Фото: REUTERS

Министерство обороны РФ заявляет, что Вооруженные Силы России ведут успешное наступление в районе Лисичанска, а тем временем украинские власти нашли «крайних» за военные провалы Вооруженных сил Украины (ВСУ) за провалы на Донбассе.

Отмечается, что вторым отделом управления Государственного бюро расследований Украины по городу Краматорск возбуждены уголовные дела в отношении командования и 171 бойца 42 батальона 57 мотопехотной бригады, которые обороняли в «Горском котле». Как заявили в российском военном ведомстве этих украинских военных задержали и поместили в изолятор временного содержания города.

Официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга в пятницу, 1 июля, также заявил, что ВСУ в данном районе Донбасса продолжает нести большие потери.

«Только в населенном пункте Верхнекаменка противник за сутки потерял более 120 человек убитыми, и в Верхнекаменском - 70. Неудачи ВСУ на поле боя провоцируют рост количества дезертиров и уклоняющихся от участия в боевых действиях», - заявил он, указа на «неорганизованный отход отдельных подразделений ВСУ из Лисичанска».