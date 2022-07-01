Российские ПВО сбили два украинских Су-25 и 11 беспилотников

Минобороны заявило, что российские ПВО сбили два украинских самолета Су-25 и 11 беспилотников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пресс-службе Министерства обороны РФ в пятницу, 1 июля, заявили, что за сутки российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских штурмовика Су-25 и 11 беспилотников

«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Барвенково и Курулька Харьковской области», - говорится в заявлении российского военного ведомства.

В заявлении министерства также сообщается, что за сутки было сбито 11 украинских дронов в Донецкой Народной Республики (ДНР), Харьковской и Запорожской областях. Помимо этого, системы противовоздушной обороны перехватила восемь реактивных снарядов системы залпового огня в Харьковской области, Луганской Народной Республики (ЛНР) и ДНР.

Как писал сайт kp.ru, в Министерстве обороны РФ в пятницу, 1 июля, заявили, что российские военные совместно с бойцами ЛНР вышли непосредственно к городу Лисичанск.