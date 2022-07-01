Песков напомнил, что российские силы не наносят удары по гражданским целям Украины

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал обвинения властей Одесской области, что российские силы якобы нанесли удар по жилому дому.

- Я хочу вам еще раз напомнить слова президента Российской Федерации о том, что Вооруженные силы Российской Федерации в ходе специальной военной операции не работают по гражданским целям. Не работают по целям гражданским, гражданской инфраструктуры, — сказал пресс-секретарь российского лидера в разговоре с журналистами.

Он добавил, что российские силы наносят удары по объектам военной инфраструктуры, местам обучения наемников, складам с боеприпасами и т.д. Песков также посоветовал узнать детали у Минобороны РФ.

Ранее вооруженные силы России уничтожили пункт управления украинской группировки «Хортица», расположенный рядом с городом Днепр. Об этом сообщил журналистам официальный представитель министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По словам Конашенкова, удары нанесены высокоточным оружием большой дальности морского базирования.

До этого Воздушно-космические силы России уничтожили базу подготовки иностранных наемников на Украине, расположенную в районе города Николаев. По информации оборонного ведомства, в общей сложности, за прошедшие сутки российская авиация нанесла удары по четырем пунктам управления, базе ремонта техники ВСУ, восьми складам боеприпасов и вооружения, базе горюче-смазочных материалов, а также 32 районах сосредоточения живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины.