Песков заявил о сохранении масочного режима в Кремле и резиденциях президента Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Масочный режим в Кремле, а также в резиденциях президента России на сегодняшний день не отменен. Такое заявление в пятницу, 1 июля, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«У нас пока сохраняется режим такой повышенной предосторожности, даже масочный режим для посетителей в зданиях администрации пока еще не отменен, он действует», - заявил представитель Кремля, указав на то, что в данном случае «речь идет о резиденции главы государства, поэтому дополнительные меры здесь вполне понятны и объяснимы».

Напомним, сегодня, 1 июля, Роспотребнадзор принял решение о снятии ограничений, которые были введены в России из-за пандемии коронавирусной инфекции, в том числе, речь шла и об отмене масочного режима. Как писал сайт kp.ru, в ведомстве отметили продолжающиеся снижение интенсивности эпидпроцесса, однако предупредили, что при ухудшении обстановки с распространением COVID-19 «действие ограничительных мероприятий может быть возобновлено».