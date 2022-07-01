Песков опроверг передачу Путину письменного послания от Зеленского

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, говоря о переданном президенту РФ Владимиру Путину главой Индонезии Джоко Видодо послании после посещения Украины, заявил, что речь не идет о каком-то письменном документе.

"Смотрите, я смогу сказать следующее, речь не идет о каком-то письменном послании. Единственное, что я могу сказать по этой теме", - отметил Песков, отвечая на вопрос представителей СМИ.

Президент Индонезии вчера, 30 июня, по итогам переговоров в Кремле заявил, что передал Владимиру Путину послание от Владимира Зеленского. Таким образом Джоко Видодо хотел способствовать мирному разрешению конфликта на Украине.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 1 июля 2022 года можно прочитать здесь.