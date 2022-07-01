Песков призвал не считать смену оператора «Сахалина-2» общей тенденцией к национализации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что указ о смене оператора «Сахалина – 2» нельзя рассматривать как общую тенденцию к национализации.

«Здесь не может быть какой-то общей тенденции. Каждый отдельно взятый случай будет рассматриваться отдельно», - отметил представитель Кремля на вопрос, может ли указ по «Сахалину – 2» стать примером для национализации других компаний с национальным участием России.

Как писал сайт kp.ru, днем ранее, 30 июня, президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому Sakhalin Energy, являющийся оператором проекта «Сахалин-2» будет сменен на новое, российское юрлицо. Кроме того, согласно документу, все имущество будет передано в российскую собственность с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору.

Напомним, «Сахалин-2» является нефтегазовым проектом, реализуемым на условиях соглашения о разделе продукции. «Газпрому» в нем принадлежит 50 % + 1 акция, Shell - 27,5 %, Mitsui - 12,5 %, Mitsubishi - 10 %.