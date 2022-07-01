В Словакии заявили, что «Газпром» в два раза сократил поставки газа в страну Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Компания «Газпром» сократил поставки газа в Словакию в два раза от договорного объема. Такое заявление сделал генеральный директор государственной компании «Словацкая газовая промышленность» (СГП), которая является импортером газа в республику, Рихард Прокыпчак.

«Сокращение поставок газа все еще происходит. Снижение на 10% началось примерно две недели назад. Через два дня они снизились на 30%, а вскоре - на 50%. Сейчас мы получаем газ вдвое меньше договорного объема», - заявил гендиректор в интервью братиславской газете Pravda.

По его словам, «Газпром» объясняет снижение поставок техническими проблемами на агрегатах трубопровода «Северный поток – 1», а также сложностями с транзитом голубого топлива через Украину. Как он отметил, Словакия осуществляет оплату российского газа только за полученное сырье, то есть исключительно по факту.

Прокыпчак заявил, что республика компенсирует недополучение газа из России покупкой из альтернативных источников, ориентируясь при этом на получение сжиженного газа морским путем. Как он уточнил, госкомпания приняла обязательство к 10 июля текущего года наполнить свои газохранилища «настолько, чтобы этот объем гарантировал нам достаточный комфорт в зимний период».