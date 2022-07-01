СК России сообщил, что 95% освобожденных из плена военных ДНР подверглись пыткам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пыткам подвергались 95% пленных, которые были освобождены Украиной в результате обмена, факты пыток проверят следователи, сообщается в Телеграм-канале СК России.

" Российские следователи проверят факты пыток военнослужащих ДНР... Действиям всех лиц, которые окажутся причастны к совершению указанных преступлений, будет дана уголовно-правовая оценка", - уточняется в заявлении ведомства.

Указывается, что, по сообщению главы ДНР Дениса Пушилина и омбудсмена республики Дарьи Морозовой, после обмена, произведенного 29 июня 2022 года, установлено, что "95% военных подвергались пыткам со стороны участников ВФУ, в частности, путем применения электрического тока, избиения, и другим видам жестокого обращения".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 1 июля 2022 года можно прочитать здесь.