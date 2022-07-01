Лукашенко призвал страны СНГ сближаться с Россией и Белоруссией ради суверенитета

Владимир Путин и Александр Лукашенко Фото: REUTERS

Белорусский лидер Александр Лукашенко призвал страны СНГ сближаться с Белоруссией и Россией, чтобы сохранить независимость.

- Сегодня страны постсоветского пространства должны быть искренне заинтересованы в сближении с Союзным государством, если, конечно, они хотят сохранить свои суверенитет и независимость, — сказал он.

Лукашенко добавил, что без скорейшего сплочения «нас завтра может не быть». Политик также назвал союз Белоруссии и России образцом культурного и экономического взаимодействия между двумя государствами.

Ранее президент России Владимир Путин обратился к белорусам во время Форума регионов Беларуси и России и поздравил братский народ с предстоящим Днем Независимости. Владимир Путин считает, что Форум поможет дальнейшему укреплению стратегического взаимодействия братских народов Беларуси и России. Также российский президент назвал Форум знаменательным и обратил внимание, что 25 июня исполнилось 30 лет с того момента, как между Минском и Москвой были установлены дипломатические связи.