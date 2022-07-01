Бастрыкин предложил ограничить на ТВ показ сцен насилия и исключить реалити-шоу, вредные для молодежи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Следственный комитет Российской Федерации предлагает ограничить на федеральных телеканалах показ сцен насилия и жестокости, а также исключить реалити-шоу и ток-шоу, вредные для молодежи. Об это сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Председатель СК РФ заявил о необходимости принять дополнительные меры для защиты несовершеннолетних от информации, которая может угрожать их благополучию, а также безопасности и развитию.

«Необходимо ввести ограничения на демонстрацию на общедоступных федеральных каналах сцен насилия, жестокости, различных проявлений аморализма и безнравственности, исключить различные ток- и реалити-шоу, десоциализирующие молодежь и пропагандирующие деструктивное поведение», - заявил Бастрыкин в интервью РИА Новости, которые он дал в кулуарах Петербургского международного юридического форума.

Напомним, накануне Бастрыкин предложил создать международный трибунал для расследования преступлений на Украине. Глава СК РФ заявил, что это должен быть трибунал союзников и единомышленников, который подтверждает идею многополярного мира.