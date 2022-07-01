Посол РФ в Софии Митрофанова заявила, что поставит вопрос о закрытии российского посольства в Болгарии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Посол России в Софии Элеонора Митрофанова заявила, что поставит перед руководством РФ вопрос о закрытии российского посольства в Софии.

"К сожалению, наше обращение к МИД Болгарии было проигнорировано. В связи с этим планирую незамедлительно поставить перед руководством моей страны вопрос о закрытии посольства России в Болгарии, что неизбежно повлечет за собой закрытие болгарской дипломатической миссии в Москве", - отмечается в заявлении Митрофановой, опубликованной в соцсетях дипмиссии.

Напомним, в минувший вторник, 28 июня, премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил о высылке 70 российских дипломатов, которые, по его словам, якобы работали на спецслужбы, используя дипломатическую деятельность в качестве прикрытия. В ответ посол России представила в болгарский МИД ноту с требованием об отмене решения о высылке дипломатов. Срок, который РФ отвела Болгарии, чтобы страна отменила свое решение, истек в 12.00 по Москве в пятницу, 1 июля 2022 года.