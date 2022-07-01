В Госдуме предложили сделать День семьи 8 июля выходным

Владимир Путин Фото: REUTERS

Комитет Государственной думы по вопросам семьи предложил сделать День семьи 8 июля выходным.

- Мы уже у себя проект закона заготовили, но если это праздник семьи, то он должен в кругу семьи и проводиться, поэтому мы предложили сделать этот день выходным, — сказала глава комитета Нина Останина.

Она также выразила уверенность, что Совет Думы поддержит эту инициативу.

Напомним, 28 июня 2022 года российский лидер Владимир Путин подписал указ об установлении «Дня семьи, любви и верности». Он будет отмечаться каждый год 8 июля. Согласно указу главы государства, праздник был установлен «с целью сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи».

До этого Путин заявил, что многодетная семья в России должна утвердиться как норма, назвав это базовым ответом на демографические вызовы. Глава государства обратил внимание на то, что семья, где растут трое, четверо и более детей «уже сама по себе имеет высокий статус», но, по его словам такая семья должна иметь в российском «общественном сознании такой статус», а также «должна поддерживаться со стороны государства.