Игорь Артамонов: «Липецкая область заинтересована в многоплановом и широком взаимодействии с Беларусью по всем направлениям сотрудничества»

«Республика Беларусь и Липецкая область уже много лет являются партнерами в различных сферах деятельности и осуществляют эффективное сотрудничество. У нас много общих интересов, и мы будем реализовывать их в жизнь», – заявил во время встречи с белорусскими партнерами Игорь Артамонов.

Глава региона рассказал, что в рамках форума продолжилось взаимодействие Тербунского района Липецкой области с Чечерским районом Гомельской области Республики Беларусь. Также был подписан план двухсторонних мероприятий в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах.

По итогам первого дня работы были заключены четыре соглашения об установлении партнерских (побратимских) отношений между Грязинским районом Липецкой области (РФ) и Кричевским районом Могилёвской области (РБ); Становлянским районом Липецкой области (РФ) и Иванцевичским районом Брестской области (РБ); Данковским районом Липецкой области и Малоритским районом Брестской области (РБ); Хлевенским районом Липецкой области (РФ) и Гродненским районом Гродненской области (РБ).

Игорь Артамонов напомнил, что соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах между администрацией Липецкой области и Правительством Республики Беларусь было подписано в июле 2021 года. В результате уже к концу прошлого года количество региональных экспортеров-предприятий малого и среднего бизнес в Республику Беларусь увеличилось на 20%, а рост товарооборота составил 37%.

В нынешнем году работа по взаимному расширению торговли продолжается. Делегации липецких предприятий в ходе двух бизнес-миссии в Беларусь заключили экспортные контракты.

В свою очередь белорусские компании активно участвуют в реализации национальных проектов на территории Липецкой области. Например, на региональных дорогах Липецкой области работают подрядчики из Республики Беларусь. На липецких полях работает сельскохозяйственная техника, которая произведена в братской республике.

Игорь Артамонов добавил, что в настоящее время прорабатываются вопросы дальнейшего развития товаропроводящей сети и поиска заинтересованных компаний для заключения новых контрактов по продвижению продукции предприятий Республики Беларусь в Липецкой области и наоборот.

Губернатор Липецкой области отметил продуктивное сотрудничество сторон в образовательной сфере. Проводятся международные научно-практические конференции, а образовательные организации устанавливают прямые связи с белорусскими высшими и средними специальными учебными заведения.