Евросоюз работает над новыми санкциями против золота из России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Евросоюз работает над новыми санкционными ограничениями в отношении российского золота. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

«Европейский союз работает над новыми санкциями, целью которых является российское золото», - говорится в сообщении агентства, где уточняют, что детали мер, которые может принять Евросоюз, собеседники агентства не приводят.

Напомним, ранее в заявлении, распространенном канцелярией главы британского правительства, говорилось о том, что Великобритания, Япония, США и Канада, в ответ на специальную военную операцию Москвы на Украине, намерены ввести запрет на импорт золота из России. Позже американский президент Джо Байден подтвердил решение стран «Большой семерки» ввести эмбарго на российское золото.

Как писал сайт kp.ru, комментируя такое решение, канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал обсуждать предложение США о запрете на экспорт золота из России европейским странам не в «Большой семерки», а в Европейском союзе.