Борщ внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия включил культуру приготовления украинского борща в перечень нематериального наследия, нуждающегося в срочной охране, об этом говорится в опубликованном сегодня, 1 июля, заявлении на портале ЮНЕСКО по итогам заседания комитета.

"Культура приготовления украинского борща внесена в перечень нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране", - указывается в документе.

Ранее оценочным органом ЮНЕСКО было рекомендовано комитету принять такое решение из-за конфликта в стране.

Как ранее писал сайт kp.ru, "российская агрессия" стала "угрозой" украинскому борщу. Отмечалось, что Киев устроил сразу две перемоги – ввел украинские визы для граждан РФ и ожидал от ЮНЕСКО признания борща уникальным украинским культурным наследием.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 1 июля 2022 года можно прочитать здесь.