Евросоюз назвал реакцию России на высылку дипломатов из Болгарии "непропорциональным шагом" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз назвал «непропорциональным шагом» реакцию России на высылку российских дипломатов из Болгарии.

Напомним, накануне власти Болгарии заявили о высылке из страны 70 российских дипломатов по подозрению в шпионаже. Как писал сайт kpr.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что это решение было принято по заказу внешних сил. Москва пообещала ответить на данные действия, отметив, что меры не обязательно будут симметричными. Как позже сообщила российский посол в Софии Элеонора Митрофанова, речь может идти о возможности разрыва дипломатических отношений. По ее словам, действия болгарской стороны не могут остаться без последствий.

В Евросоюзе заявили, что «такой непропорциональный шаг» со стороны Москвы может послужить «лишь ее дальнейшей международной изоляции». «ЕС полностью солидарен с Болгарией в этих обстоятельствах и будет внимательно следить за ситуацией», - говорится в заявлении внешнеполитической службы союза.