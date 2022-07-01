Приговоренный в ДНР к смертной казни марокканский наемник подал кассационную жалобу Фото: Иван ЖИЛЯК

Сторона защиты марокканского наемника Брагима Саадуна, который был приговорен властаями Донецкой народной республики к смертной казни, подала кассационную жалобу, сообщила его адвокат Елена Веснина.

«Кассационная жалоба подана», – сообщила она в беседе с РИА Новости.

Напомним, ранее психиатрическая экспертиза выявила психопатию у приговоренного к смертной казни в ДНР наемника из Марокко Брагима Саадуна.

Как ранее писал сайт kp.ru, суд в Донецке вынес приговор британским подданным 48-летнему Шону Пиннеру и 27-летнему Эйдену Эслину, а также марокканцу Брагиму Саадуну, которые воевали в составе 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, а впоследствии укрывались в бункерах «Азовстали». Они приговорены смертной казни через расстрел.

Напомним, большинство россиян одобряют вынесение смертного приговора в ДНР трем иностранным наемникам, воевавшим на стороне ВСУ.