Власти Турции закрыли доступ к"Голосу Америки"* и Deutsche Welle* Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Суд по гражданским делам Анкары принял решение об ограничении доступа к интернет-ресурсам радиостанции «Голос Америки»* и немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle* из-за их отказа подавать заявку на получение лицензии для публикации онлайн-новостей.

Как передает газета Cumhuriyet, соответствующие решение было принято в минувший четверг, 30 июня, по требованию Высшего совета по теле- и радиовещанию Турции (РТЮК). Ранее надзорное ведомство предупреждало о том, что сайты данных медиакомпаний могут быть заблокированы при отсутствии своевременной заявки на получение лицензии.

Как сообщается на сайте местного отделения Deutsche Welle*, телерадиокомпании собирается оспорить вердикт суда.

В феврале текущего года обе компании отказались подавать заявки на получение лицензий для публикаций своих онлайн-новостей в Турции, указав на то, что требование совета по теле- и радиовещанию идет вразрез с нормами свободы слова.

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