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Политика1 июля 2022 12:27

В ДНР заявили о снижении интенсивности обстрелов Донецка

С начала июня на протяжении трех недель интенсивность ударов по городу была очень высокой
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В ДНР заявили о снижении интенсивности обстрелов Донецка Фото: пресс-служба Операции объединенных сил

В ДНР заявили о снижении интенсивности обстрелов Донецка Фото: пресс-служба Операции объединенных сил

Интенсивность обстрелов Донецка за последние несколько дней сократилась, заявил заместитель министра информации Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

«Где-то уже дней пять интенсивность ударов по Донецку заметно снизилась», – сказал он в эфире «Первого канала».

По его словам, обстрелы столицы ДНР сократились после работы артиллерии и авиации. Замглавы Министерства информации республики также сообщил, что с начала июня на протяжении трех недель интенсивность ударов по Донецку была очень высокой, при этом украинские военные вели обстрелы в основном в светлое время суток.

Как писал сайт Kp.ru, ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы Украины практическим лишены возможности обстреливать центр Донецка. Кроме того, по его словам , силы ДНР принимают меры для того, чтобы украинские войска не могли задействовать имеющееся у них артиллерийское вооружение.