Эрдоган сообщил о подготовке переговоров с Путиным и Зеленским Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара и Москва работают над организацией переговоров турецкого лидера с главой российского государства Владимиром Путиным. Кроме того, Эрдоган планирует провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Наши друзья сейчас работают для организации переговоров как с уважаемым господином Путиным, так и с уважаемым Зеленским. Проведем переговоры для реэкспорта сельскохозяйственной продукции. Есть страны, у которых проблемы – мы можем помочь», – сказал турецкий президент журналистам.

По словам политика, 20 кораблей в Турции «готовы к действиям». Свои дальнейшие действия Анкара будет определять после ответа Путина и Зеленского, добавил турецкий президент.

Напомним, вопрос создания коридора для вывоза зерна из портов Украины обсуждался 8 июня на переговорах глав МИД России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу.

Как писал сайт kp.ru, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков он напомнил, что для вывоза зерна Украина должна разминировать подходы к портам.