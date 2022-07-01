Песков сообщил, что вопрос о возможности закрытия посольства России в Болгарии рассмотрит МИД

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вопрос по поводу возможности закрытия посольства России в Болгарии будет рассматриваться МИД РФ, при необходимости - докладываться президенту, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Будет рассматриваться МИД России и при необходимости докладываться президенту", - сказал Песков.

Напомним, посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова ранее заявила, что поставит перед российскими властями вопрос по поводу закрытия российского посольства в Софии в связи с решением этого государства о высылке 70 российских дипломатов.

Напомним, в минувший вторник, 28 июня, премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил о высылке 70 российских дипломатов, которые, по его словам, якобы работали на спецслужбы. В ответ посол России представила в болгарский МИД ноту с требованием об отмене решения о высылке дипломатов. Срок, который был отведен РФ для Болгарии, чтобы страна отменила свое решение, истек в 12.00 по Москве сегодня, 1 июля 2022 года.