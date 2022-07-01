Двое педофилов получили пожизненный срок за изнасилование и убийство пятилетней девочки в Костроме Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Суд в Костроме вынес приговора двум педофилам, обвиненным в изнасиловании и убийстве пятилетней девочки Вероники Николаевой.

Денис Герасимов и Вадим Беляков были признаны в похищении, изнасиловании и жестоком убийстве ребенка и получили пожизненное заключение. Как передает «КП-Кострома», приговор был вынесен с учетом характера совершенных преступлений, характеристик личности обвиняемых и рецидива преступления одного из них. Оба педофила будут отбывать наказание в колонии особого режима.

Кроме того, приговоренные обязаны выплатить по два миллиона рублей родителям девочки. Приговор должен вступить в силу в ближайшее время. Обвиненные имеют право обжаловать его в течение нескольких дней.

Напомним, инцидент произошел в начале января. По данным следствия, мужчины похитили девочку на улице Северной Правды, когда она гуляла у местного Дома культуры, где работала ее мама.