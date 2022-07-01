Россиянам-банкротам спишут долгов на 3 млрд рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Россиянам спишут долгов более чем на 3 миллиарда рублей в рамках процедуры внесудебного банкротства. Такую цифру назвал первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов.

От своих долгов могут избавиться более 9 тысяч человек, а всего о желании заявили 20 тысяч человек. В Минэке полагают, что о процедуре досудебного банкротства знает еще недостаточно много людей, скорее всего в 2023 году желающих будет гораздо больше.

В ведомстве подчеркивают, что из девяти тысяч одобренных заявлений – шесть уже завершили процедуру и избавились от долгов.

Возможность списать долги в МФЦ появилась в 2020 году. На первых этапах многие получали отказы, сейчас процент одобрения гораздо выше.

- Если в первые месяцы работы этой схемы заявки граждан одобрялись лишь в 30% случаев, то по итогам мая 2022-го эта цифра равна 61%, — отметил Илья Торосов в беседе с «Известиями».

Тем временем, правительство России с 1 апреля запретило кредиторам возбуждать дела о банкротстве против своих должников в течение шести месяцев.

- При этом не стоит думать, что мораторий освобождает лиц от исполнения ранее взятых на себя долговых обязательств. Просто в случае прекращения исполнения должником своих обязательств, в ближайшие полгода нельзя будет провести в отношении него принудительное банкротство, - сказал Пятому каналу адвокат Сергей Жорин.

Заемщика официально объявят банкротом и спишут все долги, если за полгода его финансовое положение не улучшится, он не купит собственность, которую можно продать для погашения обязательств, или не возникнут другие обстоятельства, которые помешают признать его несостоятельным, сообщает телеканал "360".