Медведев заявил, что России следует рассчитывать только на свои силы в ближайшем будущем

Дмитрий Медведев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия в обозримой перспективе может рассчитывать только на свои силы, санкции с нее не снимут, поэтому следует предпринять все возможное для замены импортного оборудования на российские аналоги, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Все вы прекрасно осознаете, что вот эта самая блокада, эти санкции… не будут это снимать в обозримой перспективе. То есть мы можем в ближайшие обозримые периоды рассчитывать только на собственные силы. В этом есть очень большой вызов и много минусов, но есть и, наверное, некоторые положительные моменты - именно потому, что это импульс к новым прорывным решениям", - заявил Медведев на совещании по подготовке системы мер для обеспечения технологического суверенитета отечественной сферы исследований и разработок.

Кроме этого, он отметил, что нужно заменить импортное оборудование на отечественные аналоги, которые не уступают ему по техническим параметрам, и подчеркнул, что речь должна идти об оригинальных разработках.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что санкции Запада направлены против народа России. В основе санкций лежит ненависть к русским, подчеркнул он.