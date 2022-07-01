Глава Крыма объяснил задымление у Крымского моста учениями правоохранителей Фото: Антон ПИКУС

Задымление рядом с Крымским моста вызвано учениями правоохранительных органов, а также автомобильной аварией на мосту, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«По поводу задымления в районе Крымского моста, о котором пишут СМИ и телеграм-каналы. Правоохранительные органы проводят учения в районе этого стратегического объекта. Так совпало, что в это же время на мосту произошло ДТП», – написал он в своем Telegram-канале.

Как отметил Аксенов, никакой опасности ни для моста, ни для жителей полуострова нет. Ситуация контролируется представителями силовых структур, добавил глава Крыма.

Как писал сайт kp.ru, ранее Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины заявило о получении технической документации Крымского моста. В Facebook* ведомство опубликовало электронную презентацию «Строительство транспортного перехода через Керченский пролив».

*Запрещенная в России экстремистская организация